Верховный суд признал неправомерным увеличение пошлины на ввоз иномарки

Речь идет о деле россиянки, в случае которой размер пошлины подняли с 2,6 млн рублей до 2,8 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Здание Верховного суда © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России признал неправомерной корректировку в сторону резкого увеличения таможенной стоимости приобретенного россиянкой автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Виктория Барабанова заключила агентский договор с целью покупки подержанного автомобиля в Южной Корее стоимостью $57,8 тыс. Размер ввозной пошлины составил 2,6 млн рублей. Однако Владивостокская таможня сочла цену заниженной, так как на зарубежном аукционном сайте аналогичный автомобиль продавался почти в три раза дороже, и обязала доплатить 2,8 млн рублей пошлин. Покупательница оспорила это решение, сославшись на недостоверность сведений сайта.

Суд первой инстанции удовлетворил требование истца, но апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону таможенного органа.

"Верховный суд России разъяснил, что отдельное закрепление правил определения стоимости товаров, ввозимых для личного пользования, связано с тем, что покупатели не осуществляют предпринимательскую деятельность и в силу обычаев делового оборота ограничены в возможности представления коммерческих документов. В случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган", - отметили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда, рассмотрев кассационную жалобу, оставила в силе решение суда первой инстанции, признав неправомерным повышение таможенной стоимости автомобиля, приобретенного гражданином для личного пользования.