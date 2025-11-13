Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии движется вверх

Курс юаня повышался на 4,2 копейки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,18%, до 2 540,91 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,18% - до 984,73 пункта. Курс юаня повышался на 4,2 копейки, до 11,325 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 541,39 пункта (+0,2%), индекс РТС составлял 984,92 пункта (+0,2%). В это же время курс юаня перешел к снижению и составил 11,318 рубля (-4,9 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии прибавлял 0,1% и находился на уровне 2 538,74 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.