CNN: торговая война Трампа с Канадой подталкивает Оттаву к сближению с Пекином

На полях форума АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которой лидеры договорились начать работу по стабилизации отношений двух стран, напомнил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война против Канады подталкивает Оттаву к сближению с Пекином, несмотря на их непростые взаимоотношения в последние годы. Такую оценку приводит телеканал CNN.

На полях прошедшего недавно форума АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которой лидеры договорились начать работу по стабилизации отношений двух стран, напомнил телеканал. "Еще год назад такая картинка казалась просто немыслимой: канадский и китайский лидеры стоят рядом, пожимают руки и улыбаются", - комментирует CNN итоги той встречи.

Отношения Оттавы и Пекина резко испортились в 2018 году, когда в Ванкувере была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозила депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, угрожающих национальной безопасности Китая. 24 сентября 2021 года суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволила ей избежать экстрадиции в США. В тот же день Китай отпустил двух канадцев, чье задержание Оттава продолжает считать незаконным. Кроме того, Канада ранее неоднократно заявляла о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге и обвиняла Пекин во вмешательстве в свои выборы. Китай все обвинения в свой адрес отвергал.

Эта дипломатическая борьба испортила отношения двух стран и "породила глубокое недоверие между Оттавой и Пекином", но из-за обострения президентом Трампом торговой войны с одним из ближайших союзников США "Канада обратилась к давнему врагу в поисках общих точек соприкосновения", считает CNN. Причем это происходит на фоне торговой войны между Канадой и КНР, спровоцированной канадскими пошлинами на китайские электромобили и китайскими ответными тарифами на канадский рапс. Так как США теперь становятся самой большой экономической угрозой для Канады, Оттава "больше не может позволить себе вести торговую войну с двумя крупнейшими экономиками мира", говорится в материале телеканала. Отношения с Китаем для канадцев выглядят теперь более перспективными, поэтому "тон Канады в отношении КНР в последние месяцы изменился на 180 градусов", отмечает CNN. Телеканал также считает, что "Китай может попытаться использовать Канаду в своих интересах в этот уязвимый для нее момент".

Торговые отношения США и Канады

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25% до 35% пошлины на ряд товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на ее сталь и алюминий сейчас составляют 50%.

Оттава с 1 сентября отменила часть ответных импортных пошлин в отношении ряда американских товаров на фоне рекордного дефицита торгового баланса. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не планирует возобновлять переговоры по вопросам торговли с Оттавой из-за того, что в США была показана оплаченная должностными лицами Канады реклама с критикой импортных пошлин.