ЦБ упростит проверку цепочек владения ценными бумагами при переводе

Схема будет сводиться к тому, "что первый проверил, и дальше уже обращение идет более свободное", отметил зампредседателя Банка России Филипп Габуния

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России в ближайшее время планирует упростить проверку цепочек владения ценными бумагами при переводе. Об этом журналистам в кулуарах Уральского форума НАУФОР заявил зампредседателя ЦБ Филипп Габуния.

"Есть всеобщая боль - проверка депозитарных цепочек. Мы в ближайшее время выйдем с упрощением этой истории, которая по большому счету будет сводиться, чтобы не уходить в детали, к тому, что первый проверил, и дальше уже обращение идет более свободное. Надеюсь, это упростит оборот таких бумаг и вашу работу с ними", - отметил он.

По его словам, смысл в том, что первый, кто определил, посмотрел бумагу, которая откуда-то пришла извне, решил, что она хорошая, он за это несет ответственность.

"Он на себя принял [ответственность] и дальше она обращается свободно. То есть если он посмотрел, проверил цепочку, она чистая, пустил ее в оборот, все, дальше уже не требуется. Потому что такие бумаги обычно вылезают из какого-нибудь иностранного контура. А если же что-то смущает, он ее обособил, она у него сидит обособлена", - добавил Габуния.

Банк России ранее сообщал, что с января по сентябрь 2025 года выявил некоторые нарушения требований указов президента РФ, определяющих условия совершения сделок с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности, и уже применил к профучастникам меры наказания.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому сделки с российскими ценными бумагами, купленными после 1 марта 2022 года у нерезидентов из недружественных стран и зачисленными на счет российского депозитария, будут одобрять Банк России или правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.