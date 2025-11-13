"Яндекс" начнет обучать детей ИИ-робототехнике

Также компания представит компактного робота-доставщика

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил образовательное направление по ИИ-робототехнике и планирует за 2026 год обучить этой теме более 200 тыс. студентов и школьников, сообщили в "Яндекс образовании".

Так, в 2026 году у "Яндекса" появится образовательная платформа по ИИ-робототехнике для детей от восьми лет - там будет симулятор для программирования виртуальных ИИ-роботов.

"Следующим шагом "Яндекс" представит компактного робота-доставщика, которого можно самостоятельно запрограммировать на платформе, - продолжили в компании. - Первую партию роботов выпустят в течение 2026/2027 учебного года. Их разработкой занимается "Яндекс образование", команда автономного транспорта и "Яндекс фабрика".

Также в 2026 году появятся 50 кружков по ИИ-робототехнике для подростков от 13 лет на базе проходящего в "Яндекс лицее" пилотного курса. Кружки откроются в школах - партнерах "Яндекса".

Совместно с вузами интернет-компания запустит программу Physical AI Garage для студентов, а осенью 2026 года появится единый модуль по физическому ИИ от "Яндекса" для 27 вузов. Компания рассчитывает, что изучать ИИ-робототехнику начнут 1 тыс. студентов. В 2026 году также пройдут студкемпы по физическому ИИ.