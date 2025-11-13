Аудитория RuStore превысила 65 млн пользователей

В магазине приложений доступно более 85 тыс. сервисов и игр от разработчиков из 70 стран мира

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Аудитория отечественного магазина приложений RuStore по итогам октября 2025 года достигла 65,5 млн пользователей, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2024 года в 1,5 раза. Об этом в ходе форума "Цифровые решения" сообщил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

"За три с половиной года RuStore превратился из стартапа в одну из главных платформ для распространения мобильных приложений в России. Рекордная аудитория в 65,5 млн пользователей подтверждает правильность выбранной стратегии: мы развиваем каталог, инвестируем в технологии и осваиваем новые рынки", - сказал Панкрушев.

Он добавил, что по сравнению с октябрем 2024 года аудитория магазина приложений выросла в 1,5 раза. Панкрушев также уточнил, что в настоящий момент пользователям доступно более 85 тыс. сервисов и игр от разработчиков из 70 стран мира.