Индекс гособлигаций РФ поднялся выше 118 пунктов впервые с 19 сентября

К 10:32 мск он находился на уровне 118,03 пункта

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) поднялся выше 118 пункта впервые с 19 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:17 мск, индекс RGBI поднимался на 0,47% - до 118,01 пункта. К 10:32 мск индекс гособлигаций РФ ускорил рост и находился на уровне 118,03 пункта (+0,49%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.