ЦБ продолжает работу о выводе заблокированных активов на торги

СПБ Биржа обращалась в Банк России с просьбой в получении разъяснений по этому вопросу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России продолжает работать над обращением СПБ Биржи о регулировании вывода заблокированных активов на торги. Об этом журналистам в кулуарах Уральского форума НАУФОР заявил зампредседателя ЦБ Филипп Габуния.

Так, по его словам, поданное в сентябре обращение торговой площадки находится "в работе".

Ранее СПБ Биржа обратилась в Банк России с просьбой в получении разъяснений и регулирования для вывода заблокированных иностранных активов на биржевые торги.

В сентябре глава торговой площадки Евгений Сердюков отмечал, что клиенты, которые покупают на внебиржевом рынке ценные бумаги, должны заплатить налог на материальную выгоду, потому что цена на активы дисконтная. СПБ Биржа выразила нежелание "подставлять покупателей под дополнительные налоги", поэтому обратилась в ЦБ, чтобы получить разъяснения или регулирование, которое позволило бы начать торги заблокированными бумагами. По словам Сердюкова, у биржевых торгов есть сложность: если стартовать сейчас, то из-за переоценки портфелей на биржевых торгах пострадают управляющие компании и их клиенты. Именно поэтому необходима помощь со стороны ЦБ, который должен сделать разъяснения, чтобы управляющие компании при запуске таких биржевых торгов не были вынуждены переоценивать свои портфели.