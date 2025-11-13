ЦБ начнет публиковать сведения о профучастниках, нарушивших антисанкционные меры

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил о работе над несколькими административными делами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России будет размещать на своем сайте информацию о профессиональных участниках финансового рынка, допустивших нарушения антисанкционных требований, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния в кулуарах Уральского форума НАУФОР.

"У нас несколько административных дел в процессе <...>, они не очень крупные, но они есть. И мы будем регулярно сообщать об этом. <…> Мы будем поименно вешать на сайт, что вот такая компания нарушила, была оштрафована на столько - чтобы это было публично. Я к тому, что это будут участники, у которых не случай отзыва лицензии, но, мне кажется, репутационно это будет не очень приятно. Главное, чтоб клиент видел, что там происходит, и понимал для себя риски работать с таким контрагентом", - пояснил Габуния.

ЦБ в период с января по сентябрь 2025 года выявил ряд нарушений требований указов президента РФ, регулирующих сделки с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности. По этим фактам уже были применены меры наказания к ряду профучастников рынка.