ЕК передаст Украине около €6 млрд за счет дохода от активов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что главной целью этих действий является стремление повысить для России затраты на проведение СВО

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия объявила о выделении Украине около €6 млрд по кредитной линии ERA, суммарный объем которой составляет до €45 млрд и которая предоставлена странами Группы семи под доходы от реинвестирования российских замороженных активов. Об этом, выступая в Европарламенте, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы объявляем сегодня о выделении Украине €6 млрд по программе ERA", - сказала фон дер Ляйен. Она признала, что главной целью этих действий Еврокомиссии является стремление повысить для России затраты на проведение СВО на Украине.