Экспорт товаров из Удмуртии в ОАЭ втрое превышает показатель 2024 года

Республика отправляет в Объединенные Арабские Эмираты промышленные машины, косметические средства, пищевые красители и даже веники, сообщил глава региона Александр Бречалов

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Экспорт товаров в ОАЭ из Удмурии только за первое полугодие 2025 года втрое превысил общий показатель 2024 года, сообщил глава региона Александр Бречалов по итогам встречи с гендиректором AIM Global Foundation Валидом Фаргхалом.

"Сегодня расширение российско-арабского партнерства - одно из перспективных направлений команды Удмуртии. А сотрудничество с главным инвестиционным фондом Объединенных Арабских Эмиратов - важный инструмент для этого. По итогам I полугодия 2025 года Объединенные Арабские Эмираты стали главными потребителями товаров удмуртских производителей среди стран Персидского залива. Только за это полугодие экспорт в ОАЭ уже втрое превысил годовое значение 2024 года", - сказал Бречалов.

По его словам, республика отправляет в Эмираты промышленные машины и косметические средства, пищевые красители и даже веники. У бизнесменов при этом есть еще много продукции, которая может заинтересовать заграничных партнеров. Так, регион готов экспортировать в ОАЭ нефтегазовое оборудование, модульные строительные леса, анодированное светотехническое оборудование, алюминиевый профиль любой сложности, детские и спортивные площадки и другие товары.

Валид Фаргхал выразил уверенность в расширении взаимовыгодного партнерства. Он подчеркнул, что такие встречи - отличная возможность получить актуальную для бизнеса обеих сторон информацию.

Независимая международная организация AIM Global Foundation занимается налаживанием эффективного экономического партнерства между странами и субъектами Ближнего Востока, Африки и России. В 2025 году на одной из площадок ПМЭФ между Удмуртией и организацией был подписан меморандум о взаимопонимании.