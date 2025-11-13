Страны ОПЕК+ в октябре снизили добычу нефти на 400 тыс. б/с

Добыча всех стран ОПЕК+ в этом месяце выросла до 43,78 млн б/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по сокращению добычи нефти, в октябре 2025 года снизили производство на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), но при этом превысили план с учетом добровольных ограничений и компенсаций примерно на 470 тыс. б/с. Такие данные приводятся в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно отчету, целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений и компенсаций перепроизводства составлял в октябре 36,28 млн б/с, а реальная добыча достигла 36,74 млн б/с. Таким образом, объем превышения плана оказался на уровне около 470 тыс. б/с.

Добыча всех стран ОПЕК+ в октябре выросла до 43,78 млн б/с.

В октябре, по данным МЭА, Казахстан добывал выше плана на 150 тыс. б/с, Ирак - на 540 тыс. б/с, ОАЭ - на 270 тыс. б/с, Кувейт - на 90 тыс. б/с. При этом Россия отстала от разрешенного уровня добычи на 200 тыс. б/с, а Саудовская Аравия - на 70 тыс. б/с.