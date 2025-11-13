Эксперт Селлита: мировая экономическая мощь сдвинулась в сторону Азии и Африки

Специалист по международным отношениям из индонезийского Университета отметила активное усиление их политического влияния путем расширения участия в многосторонних форумах и объединениях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глобальная экономическая мощь сдвинулась в сторону Азии и Африки. Об этом заявила эксперт по международным отношениям из индонезийского Университета Бакри Селлита.

"Страны Азии и Африки с их растущим населением и расширяющейся экономикой обладают стратегическим потенциалом для формирования дискурса и глобальной повестки дня. Нынешний сдвиг глобальной экономической мощи в сторону Азии и Африки подчеркивает растущую значимость региона в формировании экономического ландшафта, определяющего будущее мира", - сказала Селлита на ежегодной международной конференции "Россия - АСЕАН в АТР" в МГИМО.

Она отметила активное усиление политического влияния стран Азии и Африки путем расширения их участия в многосторонних форумах и объединениях, таких как БРИКС. Это позволяет усилить голоса стран, не входящих в блоки, подобные Группе семи. В связи с этим особую роль стало приобретать сотрудничество в формате "Юг - Юг", подчеркнула она.