Wildberries готовится к выходу на рынок Эфиопии

Соглашение предусматривает совместную работу по локализации продуктов РВБ на рынке Эфиопии, а также партнерство и поддержку в рамках инвестиционных и технологических инициатив

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ подписала соглашение о сотрудничестве с крупнейшим инвестхолдингом Эфиопии Ethiopian Investment Holdings, сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ. В ближайшем будущем компания планирует выход на рынок Эфиопии и других африканских стран.

"Компания РВБ объявляет о партнерстве с крупнейшим инвестхолдингом Эфиопии Ethiopian Investment Holdings. Соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве подписано в Москве главным исполнительным директором РВБ Робертом Мирзояном и генеральным директором EIH Брук Тайе", - сказано в сообщении.

Соглашение предусматривает совместную работу по локализации продуктов РВБ на рынке Эфиопии, а также партнерство и поддержку в рамках инвестиционных и технологических инициатив, способствующих развитию электронной торговли и инфраструктуры Эфиопии.