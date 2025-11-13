Bloomberg: более 300 брендов боятся лишиться товарных знаков в РФ

Они активно направляют заявки в Роспатент, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 300 иностранных компаний обеспокоены возможностью потерять свои товарные знаки в России, поэтому активно направляют заявки в Роспатент. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Россия - очень крупный рынок, и некоторые [наши] клиенты, которые сказали в 2022 году, что не вернутся, начинают переосмысливать свое решение и хотят зарегистрировать свои торговые марки", - цитирует агентство представителя финской юридической фирмы Papula-Nevinpat Риику Палмос.

Теперь же, по данным Bloomberg, многие компании, среди которых Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, обеспокоены нормой Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой товарный знак может лишиться охраны, если правообладатель не использует его три года подряд.

В то же время агентство напоминает, что бренды могут подать заявку на продление срока действия товарного знака. По его данным, за 2024 год в Роспатент было подано более 15 тыс. заявок от иностранных компаний, что больше, чем в любой из предыдущих пяти лет.

"В какой-то момент, в будущем, все могут захотеть вернуться в Россию и продолжить с того места, на котором остановились", - цитирует агентство мнение юриста Stevens Hewlett & Perkins Робина Уэбстера, который занимается вопросами регистрации брендов.

С начала 2025 года, как выяснил корреспондент ТАСС, Роспатент уже зарегистрировал товарные знаки ряда иностранных компаний: Coco Chanel, Dyson, Ralph Lauren, Rolex, Jameson, Starbucks, Dior и другие.