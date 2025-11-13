ГД приняла в I чтении законопроект о продлении ЦБ спецполномочий на 2026 год

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 2026 год специальных полномочий Банка России, введенных в 2022 году для гибкого реагирования на санкционные и геополитические риски. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Как отметил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, особые временные полномочия регулятора продлеваются в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности в связи с продолжением санкционной политики в отношении России со стороны недружественных государств. Банк России продолжит определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать - такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе, указал депутат.

До 31 августа 2026 года продлевается период, в течение которого совет директоров Банка России принимает согласованное с Росфинмониторингом решение об определении пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать операции с цифровыми рублями, а также виды таких операций и их пороговые суммы. Также предусматривается, что счета и операции Банка России, которые будут дополнительно определены Национальным финансовым советом, не будут подлежать обязательному аудиту при проведении годовой финансовой отчетности Банка России за 2025 год.

Также Банк России по-прежнему будет регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из страны платежных систем, и сроки прекращения операций по таким картам. Кроме того, регулятор сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели, при этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования. Банк России сможет запрещать российским страховщикам заключать сделки с контрагентами из недружественных стран, регулировать сроки действия страховых тарифов без ограничений и определять обязательства, не подлежащие передаче национальной перестраховочной компании.

Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), продление специальных полномочий ЦБ - стратегическая необходимость, позволяющая финансовой системе РФ эффективно противостоять внешним вызовам. "Эти инструменты уже доказали свою эффективность, защитив граждан и бизнес от последствий санкционных атак. Особое значение имеет развитие цифрового рубля - это вопрос не только технологического прорыва, но и создания защищенных каналов для финансовых операций в обход недружественных инфраструктур. Законопроект будет способствовать дальнейшему укреплению устойчивости нашей экономики и защите национальных интересов", - подчеркнул он.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года.