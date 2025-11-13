Еврокомиссия начала расследование по конкуренции против Red Bull

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия начала расследование в отношении производителя энергетических напитков Red Bull на предмет нарушения европейских норм по конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия открыла официальное расследование, чтобы оценить, ограничивает ли компания Red Bull конкуренцию на рынке энергетических напитков в ЕС, злоупотребляя своей доминирующей позицией", - отмечается в документе.

В рамках этого расследования компании грозит штраф в 10% ее мирового годового оборота.