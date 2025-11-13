Эксперт Перлин допустил рост стоимости золота до $4 500 за тройскую унцию

Управляющий директор "ВТБ мои инвестиции" отметил, что увеличение цены связано с геополитической нестабильностью и с максимальной покупкой центробанками различных стран золота в свои резервы

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Стоимость золота может достичь очередного рекорда в $4 500 за тройскую унцию в 2026 году. Такое мнение высказал управляющий директор "ВТБ мои инвестиции" Максим Перлин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Краснодаре.

"Считаю, что на уровне $4 тыс. за тройскую унцию золото стабилизировалось, и мы в принципе можем видеть небольшие отклонения. Но, скорее всего, эта стабилизация в конечном итоге сменится дальнейшим, может быть, не столь взрывным ростом и как бы $4,5 тыс. (за тройскую унцию) к середине следующего года, опять же с дальнейшей стабилизацией. Некоторые мировые инвестбанки предсказывают $5-5,2 тыс. на конец 2026 года, но, думаю, что опять же все будет зависеть от геополитических вещей", - сказал он.

Перлин отметил, что рост стоимости золота связан с геополитической нестабильностью и с максимальной покупкой центробанками различных стран золота в свои резервы.

