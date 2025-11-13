ВТБ ожидает роста стоимости серебра на 22%

Инвестиционный стратег компании "ВТБ мои инвестиции" Алексей Корнилов отметил, что волатильность серебра превышает показатели золота, за прошлый месяц его цена уже выросла на 10%

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Аналитики ВТБ прогнозируют рост стоимости серебра на 22%, до $66 за унцию на фоне высокого спроса при развитии альтернативной энергетики. Об этом заявил инвестиционный стратег компании "ВТБ мои инвестиции" Алексей Корнилов в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", который проходит в Краснодаре.

"Серебро - металл более индустриальный, чем золото. Рост спроса на серебро влияет на его стоимость. Мы находимся в цикле индустриального роста спроса на серебро. Это связано прежде всего, конечно, с альтернативной энергетикой, так называемыми возобновляемыми источниками энергетики. Сейчас серебро торгуется по $54 за унцию. Наши аналитики считают, что целевая цена серебра на уровне $66", - сказал Корнилов.

При этом он отметил, что волатильность серебра превышает показатели золота, за прошлый месяц его цена уже выросла на 10%.

В применение серебра при развитии возобновляемой энергетики, по словам эксперта, активно вошел Китай, страна продолжает развивать и наращивать свой потенциал в этой сфере, что порождает основной спрос на серебро.

"Промышленная привлекательность делает этот металл достаточно удачным инвестиционным инструментом на горизонте следующих пары лет", - добавил инвестиционный стратег.

