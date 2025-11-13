В Карелии приняли в первом чтении проект бюджета республики

Доходы в 2026 году составят 78,2 млрд рублей, расходы - 77,6 млрд

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли в первом чтении проект бюджета республики на 2026 и плановый период 2027-2028 годов, представленный руководителем региона Артуром Парфенчиковым. Согласно законопроекту, доходы бюджета в 2026 году составят 78,2 млрд, что на 8,2 млрд больше, чем было предусмотрено при в первом чтении бюджета 2025 года.

Расходы составят 77,6 млрд рублей. Профицит запланирован в размере 0,6 млрд рублей. При первом чтении законопроекта о бюджете республики на 2025 год доходы Карелии были запланированы в размере 70 млрд рублей, расходы - 68,1 млрд рублей, а профицит составлял 1,9 млрд.

"Подчеркну основные цели бюджетной политики на следующий трехлетний цикл. Это увеличение собственных доходов бюджета, снижение малоэффективных расходов, выполнение всех социальных обязательств и всемерная поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции и членов их семей. Выражаю уверенность, что благодаря нашим общим усилиям и совместной работе с депутатами Законодательного собрания Республики Карелия все поставленные в проекте бюджета задачи будут решены", - сказал Парфенчиков.

Парфенчиков представил документ в присутствии полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени, который находится в республике с рабочей поездкой.

На что пойдут средства бюджета

По данным парламента Карелии, социально значимые обязательства предусмотрены в объеме 49 млрд рублей - это 63% от расходов бюджета. На повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений республики предусмотрено более 4,3 млрд рублей. На реализацию десяти национальных проектов, в которых участвует республика, предусмотрено 10,3 млрд рублей. Кроме того, на сферу образования планируется направить 17,2 млрд, на здравоохранение - 15,7 млрд, а на социальную защиту - 9,7 млрд рублей.

Ожидается, что дорожный фонд республики в 2026 году составит более 9 млрд рублей. Из них порядка 5,4 млрд запланированы на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог регионального значения и мостов. Также более 600 млн рублей предусматривается на обновление муниципальных дорог. Объем межбюджетных трансфертов составит 19,4 млрд рублей. Дотация на выравнивание увеличена в 2026 году на 41 млн рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов - на 20 млн рублей.

Второе чтение законопроекта запланировано на 4 декабря. Срок внесения поправок - до 28 ноября.