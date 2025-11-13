Глава Адыгеи потребовал от муниципальных властей влиять на темпы посева озимых

Земледельцы уже завершили сев рапса и засеяли около 74 тыс. га зерновых

МАЙКОП, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от властей муниципалитетов республики принимать активное участие и влиять на темпы и качество работы по посеву озимых. Такое указание он дал на совещании с региональным кабмином.

"Специалисты хорошо знают, как важно в этом деле не упустить момент, мобилизовать все ресурсы для выполнения намеченных задач в агроклиматические сроки, на темпы и качество посевной должна влиять администрация каждого муниципалитета", - сказал Кумпилов. Он отметил, что в Адыгее идет закладка озимых зерновых под урожай 2026 года, при этом площадь озимого клина составит почти 111 тыс. га. "Земледельцы уже завершили сев рапса на всей площади и засеяли около 74 тыс. га или 76% озимых зерновых", - заметил глава региона.

В своем официальном канале в мессенджере Мax Кумпилов также напомнил, что аграрии республики собрали практически весь урожай яровых и пропашно-технических культур, овощей и бахчевых культур. "Засуха повлияла на урожайность кукурузы, сои и подсолнечника, при этом возросла урожайность риса - она превысила средние многолетние значения, достигнув 57,5 ц/га", - пояснил Кумпилов. В этой связи он подчеркнул, что перед республиканским Минсельхозом и главами муниципалитетов также стоит задача эффективного использования имеющихся инструментов поддержки сельскохозяйственной отрасли. "Предоставлять аграриям меры поддержки, привлекать специалистов, дополнительную технику в помощь небольшим хозяйствам, кооперировать их с крупными сельхозпредприятиями, каждый посевной день влияет на будущий урожай", - заключил Кумпилов.