АПК Астраханской области показал рост валового продукта на 50%

Аграрии собрали около 2 млн тонн урожая

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и президент России Владимир Путин © Гавриил Григоров/ ТАСС

АСТРАХАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Астраханской области демонстрируют рекордные результаты по сбору урожая, валовый сбор сельскохозяйственной продукции с 2019 года вырос на 49%. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Наши сельхозтоваропроизводители показывают рекордные результаты. Уже собрали около 2 млн тонн. Мы вообще в целом с 2019 года демонстрируем рост валового продукта сельскохозяйственной продукции, он с 2019 года вырос на 49%", - сказал глава региона.

Бабушкин также отметил кратный рост посевных площадей: с 11 тыс. га в 2019 году до 92 тыс. га в 2025 году.

Ранее Бабушкин сообщал, что к концу 2025 года объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в регионе, в денежном выражении может превысить 75 млрд рублей. По прогнозам регионального Минсельхоза, по итогам 2025 года общий объем производства овощебахчевой продукции и картофеля в Астраханской области достигнет 2,7 млн тонн, в то время как зерновые, в том числе озимые, планируют собрать в объеме 76,9 тыс. тонн.

Сельское хозяйство - одна из ключевых отраслей Астраханской области. Лидирующие позиции в аграрно-промышленном комплексе занимает растениеводство, в регионе активно возрождают и производство риса. По итогам 2024 года объем валовой сельскохозяйственной продукции составил 75,2 млрд рублей, что на 5% больше показателя 2023 года.