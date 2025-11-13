ЦБ обяжет депозитарии обеспечить возможность me2me-переводов ценных бумаг

Проект нормативного акта, как и изменения в закон, будет вступать в силу 1 сентября, отметила первый заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Ольга Сизова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России с 1 сентября 2026 года обяжет депозитарии предоставить инвесторам возможность me2me-переводов - перевода ценных бумаг самому себе, сообщила журналистам первый заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Ольга Сизова в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

"Есть изменения, внесенные в закон, есть проект нормативного акта, который мы в ближайшее время опубличим. Проект нормативного акта, как и изменения в закон, будет вступать в силу 1 сентября. Оказание вот этого сервиса по возможности перевода самому себе бумаг должно быть обязательно с 1 сентября. Для этого они должны брать для себя любую технологию, которая им приемлема, для того, чтобы обеспечить возможность таких переводов", - рассказала Сизова.