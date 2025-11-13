Международные резервы России за неделю снизились на $6 млрд

Показатель составил $719,8 млрд

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 7 ноября 2025 года составили $719,8 млрд, снизившись за неделю на $6 млрд, говорится в материалах Банка России.

За неделю резервы сократились на $6 млрд, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки.

По состоянию на 31 октября объем резервов составлял $725,8 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.