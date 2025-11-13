Расходы бюджета Ивановской области составят 85 млрд рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы в первом чтении приняли законопроект об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы 2026 года зафиксированы в размере 81 млрд рублей, расходы - 85 млрд рублей, сообщили в пресс-службе облдумы.

"На пленарном заседании 13 ноября Ивановская областная дума в первом чтении приняла законопроект об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Утверждены концепция и основные параметры главного финансового документа на предстоящую трехлетку. Доходы областного бюджета на 2026 год зафиксированы в сумме 81 млрд рублей, расходы - 85 млрд рублей, дефицит - 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель председателя правительства Ивановской области - директор департамента финансов Любовь Яковлева, прогнозные поступления налоговых и неналоговых доходов на 2026 год составят 57,5 млрд. По ее словам, для сохранения благоприятных условий для работы малого и среднего предпринимательства, а также стимулирования инвестиционной деятельности планируется сохранить действующие налоговых льготы на общую сумму более 3,4 млрд рублей.

В Ивановской области будут реализовываться 30 региональных программ по девяти национальным проектам. Объем бюджетных ассигнований по ним составит 10,4 млрд, из которых 6 млрд рублей - федеральные средства. Председатель бюджетного комитета облдумы Ирина Сидорина добавила, в 2026 году планируется рост объема финансирования региональных программ "Поддержка семьи", "Семейные ценности и инфраструктура культуры", "Жилье".

Законопроект о бюджете Ивановской области на 2025 год в первом чтении был принят с общим объемом доходов 71,6 млрд рублей, расходов - 75,5 млрд рублей.