Министры финансов ЕС договорились о пошлине на посылки из Китая

Эта мера направлена на введение таможенного барьера для электронной торговли из КНР и других стран Азии

Редакция сайта ТАСС

© Wang He/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Министры финансов Евросоюза договорились ввести фиксированную таможенную пошлину на посылки малой стоимости из-за пределов объединения, главным образом из Китая, в 2026 году. Об этом сообщил совет ЕС.

"Министры экономики и финансов ЕС достигли договоренности о введении как можно раньше в 2026 году фиксированного налога на посылки стоимостью менее €150 из-за пределов ЕС", - говорится в документе.

Эта мера направлена на введение таможенного барьера для электронной торговли из КНР и других стран Азии, в результате которой европейские ретейлеры постепенно разоряются.