Додон: дефицит госбюджета Молдавии впервые в истории превысил $1 млрд

Бывший президент страны обвинил власти, которые заявляли перед выборами о хорошей ситуации в экономике, в обмане избирателей

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Дефицит государственного бюджета Молдавии даже после сокращения некоторых инвестиционных проектов впервые в истории страны превысил $1 млрд. Об этом заявил лидер оппозиционной Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон, комментируя обсуждение в парламенте поправок в госбюджет на 2025 год.

"Правящая партия внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, сократив финансирование инвестиционных проектов. Это означает, что обещанных в ходе предвыборной кампании ремонта дорог, других преобразований не будет. Людей снова обманули. Более того, впервые в истории Молдовы дефицит бюджета превысит 18 млрд леев ($1,06 млрд)", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он обвинил власти, которые заявляли перед выборами о хорошей ситуации в экономике страны, в обмане избирателей.

"Многие из тех, кто голосовал за Партию действия и солидарности на выборах, уже понимают, что стали жертвой очередного обмана", - пояснил Додон.

Молдавия переживает тяжелый экономический кризис после прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей партии, которые взяли курс на интеграцию с ЕС и разрыв отношений с Россией. С 2021 года многократно увеличились тарифы на газ, электроэнергию, другие товары, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В ответ власти жестко подавили уличные демонстрации, был запрещен ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание 16 телеканалов и работа более чем 50 СМИ, предоставлявших эфир оппонентам президента. По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с "изменниками родины", появился аналог украинского сайта "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших оппозиционных партий.