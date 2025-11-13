ФНС рассказала, когда не направляет налоговые уведомления

Это происходит, если в 2024 году отсутствовал объект налогообложения или если применена льгота, полностью освобождающая от уплаты налога

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не рассылает владельцам имущества уведомления за прошлый год, если в 2024 году отсутствовал объект налогообложения или если применена льгота, полностью освобождающая от уплаты налога. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, налоговые уведомления не направляются, если общая сумма исчисленных налогов составляет менее 300 рублей, а также если положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС), учтенное на дату формирования налогового уведомления, превысило начисления налогов по налоговому уведомлению. "Поэтому сумма налогов к уплате по такому уведомлению отсутствует (для лиц, не являющихся ИП)", - разъяснили в ФНС.

В ведомстве отметили, что на изменение размера налоговых начислений за 2024 года повлияли следующие факторы: применение в качестве налоговой базы новых результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства за 2023 год, вступивших в силу 1 января 2024 года, и прекращение действия с 2024 года моратория на применение новых (измененных в большую сторону) результатов государственных кадастровой оценки земель 2022 года.

Влияние также оказало применение сформированного Минпромторгом России на 2024 год перечня легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей, по которым налог исчисляется с повышающим коэффициентом 3 и вовлечение в налоговый оборот ранее не зарегистрированных объектов недвижимости.

ФНС напомнила, что 1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов на имущество, указанных в направленных им уведомлениях за 2024 г. Таким образом, гражданам России необходимо оплатить налоги в течение двух с половиной недель. Исключение сделано для жителей отдельных территорий Курской области - для них срок уплаты продлен на 12 месяцев.