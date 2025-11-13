Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО за январь - сентябрь выросла на 22,9%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в январе - сентябре 2025 года увеличилась на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 48,1 млрд рублей, следует из материалов банка.

"Результаты работы группы за 9 месяцев 2025 года характеризуются положительной динамикой ключевых показателей ее деятельности и рекордным финансовым результатом", - говорится в материалах Россельхозбанка.

Чистые процентные доходы снизились на 0,3% и составили 95,4 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы выросли на 13,9% - до 17,5 млрд рублей.

Кредитный портфель

Кредитный портфель группы Россельхозбанк до вычета резервов с начала года вырос на 4,7% - до 4,435 трлн рублей. Портфель физических лиц снизился на 10% - до 523,4 млрд рублей. Динамика связана с завершением ряда льготных государственных программ, в том числе в сегментах ипотечного и потребительского кредитования.

В то же время кредитный портфель юрлиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости) увеличился на 7% - до 3,912 трлн рублей.

Кредитный портфель в сегменте АПК вырос на 9% - до 2,695 трлн рублей. Объем выданных банком за девять месяцев кредитов АПК увеличился на 3,9% и составил 1,664 трлн рублей, в том числе объем выданных кредитов на сезонные работы вырос на 11,3% - до 728,9 млрд рублей.

Остатки средств клиентов увеличились на 9,5% и достигли 4,509 трлн рублей.

Объем средств населения в банке вырос на 13,9% - до 2,472 трлн рублей, юрлиц - на 4,5%, до 2,037 трлн рублей.

Размер собственного капитала группы увеличился на 23% за счет прибыли и составил 378,5 млрд рублей.

Показатель достаточности капитала банка Н1.0 на 1 октября 2025 года составил 12,2%.