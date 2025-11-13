Сбер запустил ИИ-агента для продления полисов ОСАГО

Общение проходит в чате приложения "Сбербанк онлайн"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сбер запустил первого в России ИИ-агента для быстрого оформления и оплаты полисов обязательного автострахования в приложении "Сбербанк онлайн". Об этом сообщили в банке.

"ИИ-агент на базе нейросетевой модели ГигаЧат отслеживает срок действия договора ОСАГО, оформленного на маркетплейсе банка, и предупреждает, когда его надо продлить. После этого искусственный интеллект анализирует предложения 15 страховых компаний-партнеров и помогает выбрать лучшее", - сказано в сообщении.

Как уточнили в банке, общение с ИИ-агентом проходит в чате приложения "Сбербанк онлайн". "Алгоритм отвечает за несколько секунд. Прямо в чате можно и оплатить полис. Реквизиты, данные карты и водителей заполнять не нужно - они подтянутся автоматически из предыдущего полиса", - добавили в Сбере.

Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский отметил, что "ОСАГО - самый массовый страховой продукт".

"Поскольку подключать защиту нужно каждый год, важно упростить процесс. В этом году на маркетплейсе Сбера водители заключили более миллиона договоров ОСАГО, причем многие пользуются сервисом уже несколько лет. Благодаря ГигаЧат продлить полис можно меньше, чем за минуту - достаточно написать несколько сообщений в чат и подтвердить свой выбор", - сказал Вестеровский.

В банке добавили, что пока ИИ-агентом могут пользоваться только действующие клиенты маркетплейса Сбера, но уже в следующем году он будет доступен и новым пользователям.