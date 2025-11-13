ЦКИТ: уход иностранных технокомпаний избавил рынок РФ от конкуренции с монополистами

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Уход иностранных технологических компаний определенно помог российским на отечественном рынке - исчезла конкуренция с монополистами. Такое мнение высказал директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух в студии ТАСС на форуме "Цифровые решения".

По его словам, "надо посмотреть", ударил ли уход по самим ушедшим, но он "точно помог нашим". "Уникальное состояние создалось, когда нет конкуренции со стороны монополистски созданных компаний - это Microsoft, Oracle, IBM. Они в какой-то момент заняли монопольное положение на рынке, в том числе и на российском", - пояснил он.

Эксперт также отметил, что "если бы не было этого ухода, его надо было бы придумать".

При этом Массух подчеркнул, что в России высокий уровень банковского обслуживания, сильная кибербезопасность, сильный промышленный софт.