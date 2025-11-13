CNN Brasil: Трамп может отменить тарифы на кофе в ближайшее время

Ожидается, что по итогам встречи главы МИД Бразилии Мауро Виэйры и госсекретаря США Марко Рубио будет подготовлен проект нового торгового соглашения двух стран

Президент США Дональд Трамп

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время пересмотреть или отменить пошлины на поставки бразильского кофе. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Отмечается, что отмена тарифа на кофе станет одной из главных тем для обсуждения на встрече главы МИД Бразилии Мауро Виэйры и госсекретаря США Марко Рубио в Вашингтоне в четверг. По словам неназванных американских и бразильских дипломатов, тему отмены тарифа с большой вероятностью поднимет сам Рубио, поскольку Трамп уже "потребовал скорейшего принятия мер" по снижению цен на кофе в США.

Ожидается, что по итогам встречи будет подготовлен проект нового торгового соглашения двух стран. О его заключении может быть объявлено в ходе возможной встречи главы Белого дома с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в декабре. О месте и дате этих переговоров пока не сообщалось.

Ранее CNN Brasil отмечал, что бразильский лидер намерен позвонить Трампу, чтобы добиться ускорения переговоров о пересмотре американских пошлин. США ввели тарифы на бразильские товары еще в августе, однако в октябре лидеры двух стран провели встречу в Малайзии и договорились возобновить переговоры о пошлинах. По итогам встречи Лула да Силва выразил мнение, что она может заложить основу для восстановления широкоформатных отношений Бразилии и США.