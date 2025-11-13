АКИТ: возраст при онлайн-покупках алкоголя должен подтверждаться через "Госуслуги"

По словам президента ассоциации Артема Соколова, прохождение верификации внутри приложения или сайта только оттолкнет покупателя, если он будет у себя видеть не сервис государственных услуг перед глазами, а розничный магазин, который предлагает воспользоваться биометрией

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Возраст покупателя при совершении онлайн-покупок товаров с возрастными ограничениями, в том числе алкоголя, должен подтверждаться через "Госуслуги". Об этом в ходе выступления на IT-форуме "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия" сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"На наш взгляд, если можно ему (клиенту - прим. ТАСС) показать доверенный сервис госуслуг, которому он доверяет и в нем без проблем авторизуется и идентифицируется, то такой клиентский путь был бы намного более приемлемым и приятным для людей. Они бы больше занимались просмотром ассортимента, а не боялись осуществить заказ", - рассказал он.

По словам Соколова, прохождение верификации внутри приложения или сайта той компании, которая занимается продажей товаров с возрастными ограничениями, только оттолкнет покупателя, если он будет у себя видеть не сервис государственных услуг перед глазами, а розничный магазин, который предлагает воспользоваться биометрией.

Президент АКИТ также отметил, что у единой биометрической системы в России есть большие перспективы. "ЕБС точно да. Видели, как это делают в мире китайцы. Это работает классно. Насколько я знаю, наша технология еще более перспективна. Она даже может отличить - перед тобой стоит живой человек или это бумажка на фотографии. И это супер прогрессивно", - отметил он.