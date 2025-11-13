Flightradar: в Храброво приземлился самолет, предположительно, с Гросси
Редакция сайта ТАСС
15:49
обновлено 15:56
КАЛИНИНГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Самолет из Марселя совершил посадку в международном аэропорту Храброво. Лайнер Немецких чартерных авиалиний, предположительно, доставил в Калининград генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
Рейс F3 6571 Марсель - Калининград приземлился в аэропорту Храброво в 17:34 местного времени (18:34 мск), следует из данных сервиса Flightradar24.
Ранее сообщалось, что 14 ноября в Калининграде генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и Гросси проведут консультации по Запорожской АЭС.
Согласно данным онлайн-табло Храброво, в тот же день гендиректор МАГАТЭ покинет Калининград во второй половине дня, вылетев рейсом в Вену.