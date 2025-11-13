КЧР заинтересована в сотрудничестве с Оманом в сфере АПК и туризма

У республики есть опыт сотрудничества со странами исламского мира

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 13 ноября./ТАСС/. Легкая промышленность, сельское хозяйство и туризм могут стать перспективными направлениями для сотрудничества между Оманом и Карачаево-Черкесией (КЧР), сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

"Вместе с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принял участие в ключевой пленарной сессии "Россия - Оман: взгляд в будущее". <...> Карачаево-Черкесия заинтересована в расширении перспектив сотрудничества с Султанатом Оман. Мы предлагаем развивать совместные проекты в следующих сферах: cельское хозяйство; питьевая и минеральная вода; легкая промышленность и туризм. Уверен, наш диалог откроет новые возможности для практического взаимодействия и взаимовыгодных проектов", - говорится в сообщении.

Глава Карачаево-Черкесии отметил, что у республики есть успешный опыт сотрудничества со странами исламского мира, в частности, в поставках халяльной продукции. "Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении прямых связей", - написал Темрезов.

Бизнес-форум Россия-Оман проходит в столице султаната Маскате 13 ноября. Организаторами бизнес-миссии выступают международная платформа Фонда "Росконгресс" Roscongress International, Министерство торговли, промышленности и привлечения инвестиций Султаната Оман и Торгово-промышленная палата Омана.