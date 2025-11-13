МВФ учтет, что Киев вновь не смог договориться о реструктуризации части долга

Сумма составила $2,6 млрд

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) намерен учесть в дальнейшей работе с Киевом, в том числе при подготовке возможной новой программы его поддержки, что Украина вновь не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации долга на $2,6 млрд. Это подтвердила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Как и в случае со всеми нашими программами, любые продолжающиеся процессы реструктуризации долга, конечно, будут учитываться в контексте широкого анализа устойчивости долга, который мы проводим при каждом обзоре выполнения программ, а также, что очень важно, при подготовке новой программы", - заявила она, комментируя провал упомянутых переговоров Украины с кредиторами.

"Мы, безусловно, внимательно следим за обсуждениями, которые власти [Украины] ведут со своими кредиторами. Мы не являемся стороной в этих обсуждениях. Но, конечно, мы учтем всю имеющуюся у нас информацию об устойчивости [суверенного] долга [Украины]", - подчеркнула Козак.

Как сообщило 7 ноября Министерство финансов Украины, оно опять не смогло договориться о реструктуризации с комитетом собственников 35% ее привязанных к ВВП облигаций госдолга (варрантов). Переговоры о реструктуризации проходили с 16 октября по 5 ноября. Киев предлагает обмен ВВП-варрантов на более прогнозируемый инструмент - еврооблигации серии С (C Bonds).

Речь идет о ВВП-варрантах на сумму $2,6 млрд, которые были выпущены в 2015 году и срок полного погашения которых наступает в 2041 году. В 2024 году Украине удалось добиться от частных кредиторов отсрочки по внешнему долгу, но ВВП-варранты не вошли в ту сделку. В середине апреля 2025 года Киев уже безуспешно пытался договориться с комитетом собственников о реструктуризации и в июне допустил технический дефолт по этому виду обязательств.

Однако провал переговоров не будет автоматически означать дефолт Украины. Как отмечает украинское издание "Экономическая правда", во время переговоров о реструктуризации долга в 2024 году Киев добился положения о том, что неплатеж по варрантам не приводит к дефолту по еврооблигациям.