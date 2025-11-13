ДОМ.РФ и Альфа-банк разместили выпуск ипотечных ценных бумаг на 66 млрд рублей

В покрытие облигаций включено более 18 тыс. кредитов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Альфа-банк разместили новый выпуск ипотечных ценных бумаг объемом 66 млрд рублей, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ и Альфа-банк разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ объемом 66 млрд рублей. В покрытие облигаций включено более 18 тыс. кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 893 тыс. кв. м жилья", - отмечается в сообщении.

Ставка купона по облигациям по итогам размещения установлена на уровне: ключевая ставка (КС) плюс 0,90% годовых. Облигации включены в первый уровень котировального списка Московской биржи.

"Альфа-банк провел в 2025 две пилотные сделки ипотечной секьюритизации с ДОМ.РФ и сразу вошел в ТОП-4 оригинаторов по объему ипотечных ценных бумаг в обращении. Ипотечная секьюритизация приобретает все большее значение для управления ресурсами и рисками банков, по итогам 2025 года ожидаем долю секьюритизированной ипотеки на рынке выше 8%", - приводятся в сообщении слова директора подразделения "Секьюритизация" ДОМ.РФ Елены Музыкиной.

ДОМ.РФ и Альфа-банк подписали меморандум о выпуске ипотечных облигаций объемом до 600 млрд рублей в течение пяти лет в октябре 2025 года. Дебютный выпуск ипотечных облигаций с банком был размещен в июне 2025 года.

"Проведя две крупные сделки за год общим объемом 101 млрд рублей, мы не только выполнили свои стратегические цели в рамках партнерства с ДОМ.РФ, но и подтвердили серьезность наших намерений. Мы выстроили эффективную платформу для таких сделок, что позволяет нам ставить секьюритизацию на поток", - отметила руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Альфа-банка Анастасия Якупова.