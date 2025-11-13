Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился незначительно, до 11,35 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг вырос на 0,28%, до 2 543,36 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,13%, до 994,05 пункта. Курс юаня снизился незначительно, до 11,35 руб.

"Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда, курсируя в нижней части диапазона 2 500 - 2 600 п. Инфляция в России продолжила снижение, годовой показатель опустился к 7,7%. Рыночная конъюнктура сложилась скорее неблагоприятная - рубль укреплялся, а цены на нефть просели на фоне прогнозов ОПЕК о профиците предложения сырья", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции "Селигдара" (+2,23%), бумаги "Полюса" (+1,74%), "Новатэка" (+1,34%), а также "Акрона" (+1,18%). "Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции золотодобытчика "Селигдар", скорее всего, на фоне роста цен на золото", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "Ростелекома" (-2,68%), бумаги "Инарктики" (-1,64%), ММК (-1,52%). Лидерами понижения, по ее словам, были акции "Ростелекома" после выхода отчетности за 9 месяцев 2025 года.

Прогноз на 14 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 14 ноября - 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-83 рубля, юаня - 11,2-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в пятницу индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на понедельник - 79-81 рубль., 92-94 рубля и 11,1-11,5 рубля, соответственно.