Росатом обсуждает варианты применения ИИ как безопасного "атомного помощника"

У госкорпорации уже есть первые примеры такой системы ИИ-поддержки на Нововоронежской АЭС, отметил генеральный директор ЧУ "Цифрум" Игорь Скобелев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Росатом обсуждает с мировым атомным сообществом варианты применения ИИ в качестве безопасного помощника в атомной энергетике. Об этом рассказал генеральный директор ЧУ "Цифрум" (предприятие Росатома) Игорь Скобелев на форуме "Цифровые решения", который прошел в Москве.

"Сегодня мы активно работаем с МАГАТЭ, с международным сообществом и в рамках российских регуляторов над тем, чтобы выработать подходы по применению искусственного интеллекта в качестве помощника, в том числе в атомной энергетике. <…> Используем наработки других отраслей и работаем с международным сообществом над безопасностью", - сказал Скобелев, выступая на сессии "Технологии будущего и настоящего: от экспериментов к масштабированию". По его словам, у госкорпорации уже есть первые примеры такой системы ИИ-поддержки на Нововоронежской АЭС.

"В настоящее время вырабатываются стандарты безопасного применения ИИ в атомной энергетике. Идут обсуждения и в рамках МАГАТЭ, и с крупными мировыми технологическими гигантами, которые активно участвуют в мировой атомной повестке", - рассказал Скобелев.