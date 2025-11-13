Запасы нефти в США за неделю увеличились на 6,4 млн баррелей

Они составили 427,6 млн баррелей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 6,4 млн баррелей и на 7 ноября 2025 года составили 427,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 20:00 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2026 года на лондонской бирже ICE росла на 0,81%, до $63,22 за баррель, а стоимость декабрьского фьючерса нефти WTI - на 0,77%, до $58,94 за баррель.