РЦИС и Красноярский край запустят кредитование под залог интеллектуальной собственности

Сотрудничество направлено на формирование дружелюбной экосистемы для креативного и технологического бизнеса

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и правительство Красноярского края подписали дорожную карту сотрудничества, которая предусматривает запуск пилотного проекта по льготному кредитованию креативного и технологического бизнеса под залог интеллектуальной собственности. Церемония подписания состоялась на форуме "Российская креативная неделя - Сибирь", сообщили в РЦИС.

Сотрудничество направлено на формирование дружелюбной экосистемы для креативного и технологического бизнеса.

"Сибирь - важнейшее направление для РЦИС, ведь здесь расположены не только крупнейшие научно-промышленные центры, но мощные кластеры креативных индустрий", - привели в РЦИС слова заместителя председателя РЦИС Ирины Яковлевой.

Пилотный проект будет реализован совместно с красноярским центром "Мой бизнес", на базе которого создадут гарантийную организацию. Она выступит поручителем по кредитам и получит нематериальные активы в случае дефолта заемщика. РЦИС определит список банков, готовых выдавать кредиты под залог интеллектуальных прав, и аккредитованных оценочных компаний.

Ключевую роль в проекте сыграет депозитарий интеллектуальных прав, который будет открыт в регионе до конца 2025 года. В нем заемщики смогут зафиксировать авторские права, собрать нематериальные активы в инвестиционно привлекательный портфель и пройти предварительную оценку интеллектуальной собственности, отмечают в РЦИС.

Для оперативной работы с бизнесом РЦИС откроет в Красноярском крае представительство, которое будет оказывать консультационную поддержку и организовывать образовательные мероприятия. Подписанный документ развивает положения соглашения о сотрудничестве, заключенного сторонами в апреле 2024 года.