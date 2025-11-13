В Мариуполе намерены ежегодно увеличивать доходы бюджета не менее чем на 10%

Программа рассчитана на 2026-2028 годы

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Мариуполя ДНР планируют добиться ежегодного увеличения доходов бюджета округа не менее чем на 10% в 2026-2028 годах, следует из программы по управлению финансами города, опубликованной на сайте муниципалитета.

"Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы: <...> прирост налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа не менее 10% ежегодно", - сказано в документе.

Отмечается, что программа рассчитана на 2026-2028 годы. Среди других задач - создание и развитие системы финансового контроля и аудита, повышение прозрачности муниципальных финансов. В настоящее время в Мариуполе нет системы оценки финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета округа. По программе пройдет автоматизация бюджетного процесса, отмечается, что в настоящее время проект бюджета формируется вручную при наличии программного обеспечения.

Финансирование программы составит порядка 327 млн рублей.