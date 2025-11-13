Bild: Volkswagen перенес утверждение инвестплана из-за неясной финансовой ситуации

По данным газеты, менеджеры не решаются утвердить планы по выпуску новых моделей и расходам примерно на 100 заводов

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen (VW) решил перенести утверждение инвестиционного плана на ближайшие годы из-за неопределенной ситуации с финансами. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники в концерне.

Изначально планировалось принять решение по инвестиционному пакету 14 ноября. Однако финансовое положение автопроизводителя настолько ненадежно, что менеджеры не решаются утвердить планы по выпуску новых моделей и расходам примерно на 100 заводов, отметила газета. В компании не исключают, что все может затянуться на месяцы. Между тем, от объема инвестиций зависит, например, какие предприятия будут модернизированы, производство каких моделей станет приоритетным и какие технологии получат дополнительное финансирование. Перенос утверждения инвестплана означает, что реализация многих проектов будет попросту приостановлена. Причем это может затронуть как сам концерн, так и его поставщиков.

"Сейчас каждая марка [группы Volkswagen] бьется за то, чтобы получить достаточно денег на осуществление своих планов", - отметили источники газеты. По их оценке, на всех средств не хватит. Так, под угрозой строительство завода Audi в США. "Только из-за пошлин [США] мы можем неделю за неделей наблюдать за тем, как от нас уходят миллионы", - признался изданию один из менеджеров VW.

Ранее Bild писала, что VW не хватает €11 млрд для финансирования запланированных инвестиций на следующий год. Чистый убыток Volkswagen в третьем квартале составил €1,072 млрд. За первые девять месяцев его прибыль снизилась более чем на 60% - с €8,8 млрд до €3,4 млрд. Среди причин называются кризис в дочерней компании по производству спортивных автомобилей Porsche, а также пошлины США.

Германская автомобилестроительная индустрия переживает острый кризис, что связано в том числе с обострением торговых отношений между Китаем и Евросоюзом, а также между США и ЕС.