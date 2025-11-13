"Газпром" и Самарская область заключили соглашение о газификации

Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС "Калиновка"

САМАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2026-2030 годы. В рамках предыдущих договоренностей "Газпром" завершает строительство в регионе двух газопроводов, сообщается в Telegram-канале компании.

"Алексей Миллер и Вячеслав Федорищев подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026-2030 годы. Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС "Калиновка" и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям. <…> Ведется проектирование объектов", - говорится в сообщении.

Также стороны рассмотрели ход и перспективы газификации региона. Отмечено, что все районы Самарской области имеют доступ к сетевому природному газу. "Газпром" завершает строительство газопроводов, предусмотренное программой развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2021-2025 годы. Один из строящихся объектов - межпоселковый газопровод на правом берегу Волги от села Рождествено до поселков Усинский, Гаврилова Поляна, сел Выползово и Подгоры. Возможность подключиться к сетевому газу получат около 900 домовладений. Второй газопровод прокладывают на юго-восточной границе Самары - от новой газораспределительной станции "Лопатино" к объектам логистического парка "Преображенка-2".

По информации "Газпрома", в газифицированных населенных пунктах региона идет догазификация потребителей. Заключено более 23,5 тыс. договоров с жителями на бесплатное подведение газа к границам участков, 87% (20,6 тыс.) договоров выполнено. Около 13 тыс. семей установили оборудование и пользуются природным газом.