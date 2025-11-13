Депутат Немкин: альтернативная авторизация в WhatsApp угрожает утечками данных

Член комитета Госдумы по информационной политике подчеркнул, что решение мессенджера ввести возможность входа через электронную почту является попыткой любой ценой сохранить аудиторию в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Альтернативные способы авторизации в американском мессенджере WhatsApp угрожают российским пользователям утечками данных и не являются проявлением заботы о пользователях. Такое мнение выразил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Ранее WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) начал предлагать пользователям из России добавлять электронную почту в аккаунт в качестве альтернативного способа авторизации в случае нарушения передачи СМС. При входе в мессенджер отображается плашка с надписью: "Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход". Далее предлагается перейти в настройки аккаунта для добавления почты и ключей доступа.

"Подобные действия не только подрывают доверие к платформе, но и создают дополнительные риски для граждан. Передача данных через иностранные сервисы электронной почты может привести к утечке личной информации и усложнить защиту аккаунтов", - сказал Немкин.

Он подчеркнул, что решение WhatsApp ввести возможность входа через электронную почту не является проявлением заботы о пользователях, а попыткой любой ценой сохранить аудиторию в России. Парламентарий подчеркнул, что под видом повышения безопасности компания фактически предлагает пользователям инструмент для обхода установленных процедур авторизации, что напрямую противоречит принципам прозрачной и законной работы на российском цифровом рынке.

"Важно понимать, что любые изменения в механизмах регистрации и авторизации в таких сервисах, как WhatsApp, не появляются случайно. Россия неоднократно предлагала международным IT-компаниям действовать по закону: локализовать данные пользователей, работать с отечественными инфраструктурами и обеспечивать выполнение требований по идентификации. Однако экстремистская Meta традиционно демонстрирует нежелание соблюдать эти нормы, предпочитая создавать параллельные схемы доступа", - отметил депутат.

Немкин напомнил, что российский рынок цифровых коммуникаций сегодня предлагает множество легальных и безопасных альтернатив, которые работают в рамках законодательства и обеспечивают надежную защиту информации. "Поэтому пользователям стоит задуматься, действительно ли введение почтовой авторизации в WhatsApp - это "удобство", или же это очередной инструмент удержания аудитории, за которым скрывается нежелание соблюдать правила, установленные для защиты их же интересов", - заключил парламентарий.