Экс-министр энергетики Украины видит угрозу тотального блэкаута для страны

Компания "Укрэнерго" ранее сообщала, что длительность отключений в некоторых областях Украины может составить до 16 часов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков считает, что на Украине существует угроза тотального блэкаута. Об этом он заявил телеканалу "Новости.LIVE".

"У нас есть угроза тотального блэкаута. Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет", - сказал он.

По его словам, энергетику надлежит отделить от политики.

8 ноября украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. В свою очередь государственная компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии. С тех пор в большинстве регионов действуют почасовые отключения электричества, а когда система не справляется, власти вводят аварийные отключения. 12 ноября компания "Укрэнерго" сообщила, что длительность отключений в некоторых областях может составить до 16 часов.