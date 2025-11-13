НКР: портфель автокредитов в 2025 году вырастет на 13-17%

По мнению аналитиков агентства "Национальные кредитные рейтинги", в январе - феврале ожидается заметное падение объема выдач кредитов, затем динамика сегмента будет определяться денежно-кредитными условиями

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Портфель автокредитов в России по итогам года достигнет 3 трлн рублей и покажет рост на 13-17%. Это значительно медленнее прошлогодних темпов, когда прирост превышал уровень в 50%. В начале 2026 года на рынке ожидается заметное падение объема выдач автокредитов. Об этом сообщило рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"В ожидании предстоящих повышений утильсбора и НДС портфель автокредитов до конца 2025 года заметно увеличится и достигнет 3 трлн руб., - говорится в исследовании НКР. - По итогам текущего года портфель автокредитов покажет рост на 13-17%, что значительно медленнее прошлогодних (+52%)".

По мнению аналитиков агентства, в январе - феврале ожидается заметное падение объема выдач кредитов. В последующие месяцы 2026 года динамика сегмента будет во многом определяться денежно-кредитными условиями.

По итогам 2026 года НРК ожидает прироста портфеля автокредитования на 10-20% в зависимости от темпов снижения ставки ЦБ.