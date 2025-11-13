Посол в РФ: товарооборот Белоруссии с Курской областью вырос почти на 50%

Наиболее перспективными отраслями для сотрудничества в пресс-службе правительства региона назвали строительство, промышленный сектор, сельское хозяйство и торговлю

КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Белоруссией и Курской областью в 2025 году вырос почти на 50%, отметил совершивший визит в российский регион посол республики в РФ Александр Рогожник. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курской области.

"Очень важно, что в этом году между нашей страной и Курской областью товарооборот вырос почти на 50%. Это прекрасный результат, и мы намерены добиваться еще большего успеха. Сегодня мы говорили о дорожной карте дальнейшего сотрудничества. Буду очень рад, если губернатор Курской области вместе со своей командой и руководителями промышленных предприятий с ответным визитом посетит нашу страну, чтобы мы продолжали наши деловые отношения", - цитирует пресс-служба Рогожника, отметившего также трудолюбие и доброжелательность жителей Курской области.

Товарооборот с Белоруссией составляет четверть от всего внешнеторгового объема региона, подчеркнули в пресс-службе. Наиболее перспективными отраслями для сотрудничества называют строительство, промышленный сектор, сельское хозяйство и торговлю.

"Отдельного внимания требуют вопросы сотрудничества в автомобильной отрасли - как по направлениям различной техники, так и пассажирского транспорта. Белоруссия готова предложить серьезные механизмы поддержки по лизингу и льготным кредитам. С учетом социально-экономической ситуации нашего региона это особенно актуально", - приводит пресс-служба мнение губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Делегация из соседней республики побывала на месте возведения жилого комплекса "Белорусский квартал" в Северо-Западном микрорайоне Курска. Здесь уже сдан дом на 100 квартир с индивидуальным отоплением, 35 квартир в котором с использованием сертификатов приобрели переселенцы из приграничных районов. Отмечается, что с 2012 года при участии белорусских партнеров в городе построено более 80 тыс. кв. м жилья, а до 2028 года планируется ввести еще 19 тыс. кв. м.

Также Рогожник побывал на предприятии легкой промышленности Ultrafilament, которое производит технический текстиль и сотрудничает с белорусскими компаниями "ГродноАзот" и "Оршанский льнокомбинат". Делегация посетила компанию "Бизнес-гарант", одного из поставщиков белорусской сельхозтехники. "В 2025 году Курская область закупила из Беларуси 54 единицы сельхозтехники, включая 17 тракторов, 7 зерноуборочных комбайнов и 30 единиц навесного оборудования", - добавили в пресс-службе правительства региона.