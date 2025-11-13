В Дагестане мощность Чиркейской ГЭС увеличат на 10%

Результат достигнут за счет модернизации гидротурбин и генераторов

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Мощность Чиркейской ГЭС в Дагестане после комплексной модернизации вырастет на 10%. Работы ведет Дагестанский филиал ПАО "Русгидро", сообщает Минэнерго республики.

"На Чиркейской гидроэлектростанции, крупнейшей на Северном Кавказе, продолжается комплексная модернизация, которая позволит увеличить установленную мощность объекта с 1000 до 1100 МВт", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2025 году завершена замена гидроагрегата и силового трансформатора, обновлено оборудование двух секций шин.

"Рост мощности на 10% будет достигнут за счет модернизации гидротурбин и генераторов", - добавили в ведомстве.

Работы планируются окончить к 2028 году. На их реализацию предусмотрены инвестиции в размере 22,2 млрд рублей.

Чиркейская ГЭС - самая высокая в стране (232,5 м) и ключевая для энергосистемы Южной России. Она регулирует пиковые нагрузки и служит оперативным резервом мощности в аварийных случаях.