На Камчатке в 2026 году на соцсферу направят порядка 45% краевого бюджета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 45% бюджета Камчатского края на 2026 год направят на социальный блок. Так, например, депутаты краевого парламента предложили увеличить объем средств на выезды спортсменов на международные и всероссийские соревнования, на издание книг об участниках СВО и другие нужды, сообщили ТАСС в краевом Заксобрании.

"Более 44% всех расходов краевого бюджета будет направлено на социальный блок. В бюджете предусмотрены 2 млрд рублей на различные выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей. Мы рекомендовали увеличить объем средств на выезды спортсменам на международные и всероссийские соревнования, на проведение капитальных ремонтов в некоторых социальных учреждениях Камчатского края и, конечно же, выделить средства на сохранение исторической памяти: это издание книг об участниках СВО и создание мемориального комплекса на улице Владивостокской", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя комитета по соцполитике Владимира Агеева.

По его словам, в рамках инвестиционных проектов планируется завершить строительство театра кукол, начать возведение музея воинской славы в Петропавловске-Камчатском, ледового дворца в Елизово и спортивного зала в Ключевском поселении Усть-Камчатского округа.

Согласно проекта бюджета, в 2026 году прогнозируемые доходы региона составят более 127 млрд рублей, расходы - почти 134 млрд рублей, дефицит - порядка 6 млн рублей. В последующие два года ожидается бюджет с профицитом в объеме 368 млн рублей.